RHMZ: Jak toplotni talas nastavlja se i naredne sedmice

Jak i dugotrajan toplotni talas do kraja sedmice, 14. jula, usloviće maksimalne temperature u Srbiji od 35 do 40 °C, a na području Beograda od 37 do 40 °c, objavljeno je jutros upozorenje na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina sa velikom verovatnoćom će se nastaviti i početkom naredne nedelje. U većini urbanih sredina ove sedmice očekuju se tropske noći, upozorava RHMZ.