Brnabić o jezivim pretnjama Vučiću: Izjava "Alah će ga kazniti" plemenita?! A šta sa baka Slavkom kojoj su ubili muža i dve ćerke

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić reagovala je na zajedničko saopštenje udruženja iz BiH koja su brže-bolje preneli mediji iz Šolakove Junajted grupe.

U saopštenju se, između ostalog, navodi da je "plemenita izjava majke pretvorena u pretnju", kao i da je to "novi izum Aleksandra Vučića". Podsetimo, Munira Subašić iz "Majki Srebrenice" uputila je direktne pretnje na račun predsednika Vučića i njegove dece. "Evo ga - Aleksandar Vučić je kriv što mu je Munira Subašić rekla da će ga Alah kazniti (da ne ulazimo uopšte u pominjanje njegove dece i unučića, da to ostavimo sada po strani). On je Gebels, a izjava 'Alah će