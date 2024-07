Pljuskovi sa grmljavinom u jednom delu Srbije! RHMZ rano jutros izdao upozorenje: Upaljen crveni meteo alarm, vreme je vrlo opasno

U Srbiji će i danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod koji upozorava da se veoma jak toplotni talas nastavlja i u drugoj dekadi jula s maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, uz tropske noći u gradovima kada temperatura neće pasti ispod 20 stepeni.

Danas popodne se uz lokalni razvoj oblačnosti samo na jugozapadu zemlje ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Južni i jugoistočni vetar će biti slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, a u Bačkoj i Sremu se očekuje slab severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 stepeni u Dimitrovgradu, do 27 stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja