Spektakularno zakucavanje nove srpske NBA zvezde: O Đurišićevom „posteru“ bruje SAD VIDEO

Nikola Đurišić, košarkaš Atlanta Houksa, zablistao je tokom meča Letnje lige između Atlanta Hoksa i Vašington Vizardsa.

Đurišić je na samom početku ovog meča iskoristio prostor i „poleteo“, a akciju svog tima je okončao veoma atraktivnim zakucavanjem. A koliko je atraktivan bio potez pokazuje to što ga je čuveni portal ESPN izdvojio kao jedan od najlepših protekle večeri. Đurišić je meč završio sa sedam poena i po dve asistencije i skoka, ali je njegova Atlanta poražena 94:88. Zakari Risašer, prvi pik sa proteklog drafta, ubacio je 18 poena. A post shared by NBA on ESPN (@nbaonespn)