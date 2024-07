Ukrajina blizu dozvole za napade duboko u teritoriju Rusije

Šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak ocenio je danas, komentarišući rezultate samita NATO-a da će partneri i saveznici u Alijanski brzo dati dozvolu Ukrajini da izvodi napade duboko u teritoriju Rusije. "Razgovarali smo o tome.

Zaista, različite države članice Alijanse imaju različite stavove u vezi sa napadima na teritoriju Rusije. Ali znate, apsolutno je nemoguće uspešno voditi ovaj rat ako neprijatelj koristi sve mogućnosti i nema ograničenja, mislim da će većina zemalja to rešiti i mislim da ćemo imati rešenje", preneo je Interfaks Ukrajina. Kako je naglasio, Kijev za to koristi sve mogućnosti, jer će doći do "promena igre u ratu i daće nam prednost". Osim toga, šef kabineta