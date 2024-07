Nove provokacije novakovog hejtera: Ovako je razbesneo navijače Đokovića i Alkaraza!

Poznat je po negativnim komentarima na računa Novaka Đokovića Završen je još jedan Vimbldon, gde Novak Đoković nije uspeo da dođe do pehara, izgubivši u velikom finalu od Karlosa Alkaraza rezultatom 3:0, po setovima (6:2, 6:2, 7:6,) posle dva i po sata tenisa na Centralnom terenu u Londonu.

Meč nije ispunio očekivanja mnogih ljubitelja tenisa, jer je trajao samo tri seta, od kojih su prva dva bila završena veoma brzo. Novak Đoković se probudio u trećem setu, ali je već bilo jasno da nema šanse za preokret u ovom meču. Nakon ovog duela oglasio se i Ben Rotenberg, poznati teniski novinar, koji je ponovo kritički komentarisao Novaka. If you want more tennis to fill your day since that men’s final was short, I definitely recommend the first episode of