Treće veče Exit festivala obeležio koncert Džona Njumana

Treće veče festivala Exit u Novom Sadu obeležio je nastup engleskog muzičara i pevača Džona Njumana na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz eksplozivan početak i hitove poput "Blame", "Call your name" i "Love me again". „Zdravo Srbijo, lepo je biti ovde“, poručio je Njumen na početku koncerta pred hiljadama posetilaca koji su napravili veliku gužvu ispred Tesla Universe bine. Koncert su pratili vatromet, konfete, plamenovi vatre i dramatična audio-vizuelna pratnja. Svaku