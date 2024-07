Ukinut kućni pritvor Dušku Šariću

Veće Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beorgadu ukinulo je u ponedeljak 15. jula zbog zdravstvenih razloga kućni pritvor Dušku Šariću, optuženom pripadniku organizovane kriminalne grupe njegovog rođenog brata Darka Šarića. Njemu je sud odredio meru zabrane napuštanja boravišta odnosno teritorije Beograda, uz obrazloženje da sudsko veće neće nikog sprečavati da se leči.

Branilac Duška Šarića , advokat Dalibor Katančević prethodno je predložio sudu da mu ukine kućni pritvor, navodeći da mu se zdravstveno stanje pogoršalo i da bi trebalo da ide na operaciju srca u Nemačku do septembra. Katančević je precizirao da je Duško Šarić u petak krenuo na ročište u postupku za trajno oduzimanje imovine, kada mu je pozlilo. On je sudu dostavio medicinsku dokumentaciju kojom potvrđuje zdravstveno stanje optuženog. Duško Šarić je do sada bio u