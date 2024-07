Jedno vozilo udarilo u bankinu, drugo sletelo s puta Teška saobraćajna nesreća u Mihajlovcu: "Gde žurite, stići ćete" (video)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Mihajlovcu, na putu ka Beogradu.

Zbog sudara, na ovoj deonici je trenutno veliki zastoj. Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici "192_rs", jedno vozilo je udarilo u bankinu, a drugo je sletelo s puta. "Gde žurite, stići ćete", komentarišu šokirani korisnici. Kurir