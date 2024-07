Užice se rashladilo, ostatak Srbije gori! RHMZ popalio alarme, upozorenja se nižu! U BG jutros u 6 čak 26! Obrt stiže ovog datuma

BEOGRAD - U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljiv. Jutarnja temperatura od 15 stepena Celzijusa na istoku Srbije do 25 stepena u Beogradu, a najviša dnevna od 36 do 40 stepena Celzijusa. U Beogradu danas pretežno sunčano i takođe veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljiv. Jutarnja temperatura od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna oko 38 stepena Celzijusa. U Srbiji će se u sledećih sedam dana zadržati veoma toplo vreme uz deficit