Kenedi Mlađi dobio zaštitu Tajne službe posle atentata na Donalda Trampa

Nezavisni kandidat na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Robert F. Kenedi Mlađi dobiće, po nalogu predsednika Džoa Bajdena zaštitu Tajne službe, posle atentata na Donalda Trampa, saopštio je danas američki ministar unutrašnje bezbednosti Alehandro Majorkas.

- U svetlu događaja ovog vikenda, predsednik me je uputio da radim sa Tajnom službom kako bih obezbedio zaštitu Roberta Kenedija Mlađeg - rekao je Majorkas na brifingu u Beloj kući. - Hvala Vam predsedniče Bajden što ste mi dodelili zaštitu Tajne službe - napisao je on. Tramp, koji je ranjen u atentatu na mitingu u Pensilvaniji u subotu, danas je apelovao da Kenedi Mlađi dobije zaštitu Tajne službe. - S obzirom na istoriju porodice Kenedi, to bi bila ispravna stvar