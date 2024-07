Ovog dana pada temperatura u Srbiji: Zbog ove pojave može doći do jakih oluja, a meteorolozi imaju još jednu lošu vest

U narednih dva dana trebalo bi da pređemo vrh toplotnog talasa, a već u petak očekuje nas temperatura niža za tri do pet stepeni, kaže za meteorolog Goran Mihajlović. Toplotni talas i vrućine stvaraju niz problema, pre svega rizik od požara koji bukte u regionu. Miloš Milenković iz Sektora za vanredne situacije apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom.

Pri kraju smo ovog toplotnog talasa, u petak pad temperature od tri do pet stepeni, a sledeće nedelje maksimalna temperatura do 33 stepena, kaže meteorolog Goran Mihajlović. Kako kaže, i dalje ćemo imati tropske noći u velikim gradovima, pre svega u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, dok će u većini mesta u Srbiji do kraja meseca biti primerenija temperatura i hladnije noći. - Ovo jesu promene izazvane globalnim zagrevanjem, mi smo ranije imali svega nekoliko dana sa