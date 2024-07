„Ponovo radi Rio Tinto“: Brnabić za sve krivi bivšu vlast, Nemci stižu da se „sporazumemo o litijumu“

Dok je Vlada davala veštačko disanje Rio Tintu, ona koja je na projekat "Jadar" svojevremno stavila tačku trudila se da objasni da je Rio Tinto u Srbiji zaživeo zahvaljujući bivšoj vlasti.

Bivša premijerka nije želela da se ostvrće na tu 2022. godinu kada je stavila tačku na Rio Tinto. N1: Zbog čega ste pisali neustavnu tačku za Rio Tinto, da li ste to radili namerno ili ste se konsultovali sa nekim? Da li je proizvod toga da radite za privatnu kompaniju, a ne za narod? „Upravo ste me optužili da radim za privatnu kompaniju, a ne za narod“, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić. N1: Pitala sam Vas? „Ne, upravo ste me optužili“, odgovorila je