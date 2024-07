U Srbiji se nastavlja toplotni talas - u Novom Sadu u 11 sati izmereno 36 stepeni

BEOGRAD - Veoma izražen toplotni talas, uz deficit padavina, nastavlja se i narednih dana, kada će u većini mesta maksimalne temperature biti u intervalu od 35 do 40 stepeni Celzijusa, uz tropske noći u urbanim sredinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U celoj Srbiji i danas je na snazi crveni meteo-alarm, što znači da je vreme vrlo opasno. Više od 10 gradova u Srbiji u biоmеtеоrоlоškoj prоgnоzi Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za danas označeno je crvenom bojom, odnosno kao veoma opasni vremenski uslovi. 11.50 - RHMZ: Danas najtoplije, do 41 stepen, sutra do 39 stepeni U Srbiji će danas biti najtoplije sa maksimalnim temperaturama od 36 do 41 stepen Celzijusa, a sutra se očekuju