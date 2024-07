Preti mu do 200 godina zatvora: Albanski lobista Robert Menendez proglašen krivim za primanje mita: Uzeo keš, "mercedes" i zlatne poluge (foto)

Porota na federalnom suđenju za korupciju senatoru Robertu Bobu Menendezu i dvojici njegovih poslovnih saradnika - Fredu Daibesu i Vaelu Hani - proglasila je Menendeza krivim po svim tačkama optužnice nakon iscrpljujućeg devetnedeljnog kompleksnog suđenja na Menhetnu.

Robert Menendez se izjasnio da nije kriv po federalnim optužbama da je primio niz mita u zamenu za pomoć stranim vladama. Osuda po svih 16 tačaka protiv njega izlaže Menendezu kaznu do 200 godina zatvora, iako je tako teška kazna malo verovatna. Sudija je zakazao datum izricanja presude za 29. oktobar. Podsetimo, Robertu Menendezu (70) sudi se zbog primanja mita u vidu keša i zlatnih poluga kako bi učinio uslugu biznismenima iz Nju Džerzija, što je on negirao. On