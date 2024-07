Makron prihvatio ostavku Vlade

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) prihvatio je danas ostavku vlade premijera Gabrijela Atala (Gariel Attal), pošto Makronov savez nije dobio većinu na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima.

Kako je saopštila Jelisejska palata, vlada će nastaviti da se bavi tekućim poslovima do imenovanja nove vlade, dok je Pariz domaćin Olimpijskih i Paraolimpijskih igara koje počinju deset dana. Nekoliko ministara je ranije saopštilo Frans presu, da bi taj period do nove vlade mogao da „potraje neko vreme, nekoliko nedelja“, verovatno barem do kraja Olimpijskih igara, 11. avgusta. Za četvrtak je najavljena sednica novog saziva parlamenta na kome će se birati novi