Vučević: Voleo bih da Šolc ponovo poseti Srbiju, to bi bila šansa

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da bi želeo da nemački kancelar Olaf Šolc i potpredsednik Evropske komisije za energetiku Maroš Šefčovič u petak posete Srbiju, ali da to još ne može da potvrdi. "Voleo bih da se ta poseta dogodi.

To bi bila šansa za Srbiju da kancelar Šolc dva puta u svom mandatu poseti našu zemlju. Pod ovim geopolitičkim okolnostima to je zaista neuobičajna stvar i praksa", rekao je Vučević novinarima odgovarajući na pitanje o navodima pojedinih domaćih i stranih medija da će Šolc i Šefčovič u petak doći u Srbiju, kao i da će tada sa njima potpisati memorandum o kritičnim sirovinama. Vučević je naveo da to ne može još da potvrdi niti da demantuje, ali je ukazao da država