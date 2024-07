Crno na belo! Ovo su dokumenta koja dokazuju da je Đilasova i Tadićeva vlast doveli Rio Tinto i dala im dozvole (foto)

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da niti hvali niti kritikuje bivšu vlast u vezi sa projektom iskopavanja litijuma, već da samo ukazuje na njihovo političko licemerje, jer su sada, kako je rekla, protiv tog projekta, a podržavali su ga kada su bili na vlasti.

Brnabić je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije navela da ako može da se kaže da je bivša vlast radila dobro i nešto u kontinuitetu to je projekat o iskopavanju litijuma. - Ako postoji bilo koji projekat, kontinuitet, onda je to ovaj projekat. To je od 2001. godine, jer ste tada doveli Rio Tinto u Srbiju. Zato što ste mislili da je jedna, kao što ste i stavili u strategiju 2012. jedna od vodećih svetskih rudarskih kompanija - rekla je Brnabić. Inače, "Rio