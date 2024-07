Danas bez vode od 8 DO 22 časa deo savskog venca! Evo spiska ulica, spremite zalihe na vreme

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Savski venac danas, u sredu 17.07.2024. godine od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Sanje Živanovića, od Brzakove do Jovana Sekulića; Temišvarska, od broja 11 do Sanje Živanovića; Brzakova; Drinićka; Lazarevačka.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.