Prve slike nakon pucnjave u Nišu: Pogođen mladić, hitno prevezen u Urgentni

Pucnjava u kojoj je, prema prvim nezvaničnim informacijama, povređen jedan mladić, dogodila se noćas posle ponoći u naselju Ledena stena u Nišu.

Kako piše "192.rs", navodno je pucano na mlađeg muškarca koji je pogođen u nogu. On je kolima hitne pomoći prevezen u Urgentni centar. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na Instagram stranici "192_rs" objavljene su i fotografije nakon pucnjave na kojima se vidi policija koja obavljaja uviđaj.