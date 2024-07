RHMZ najavio pljuskove sa grmljavinom: I dalje na snazi upozorenje zbog visokih temperatura, a evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni, posle podne i uveče u skretanju na severni i severozapadni pravac. Jutarnja temperatura od 15 na istoku i jugoistoku Srbije do 25 u Beogradu, a najviša od 35 do 39. U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguć je kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, jugoistočni,