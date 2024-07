Vučević: Zvicerovom klanu glavna meta Vučić

Oni su imali, ne samo kriminalne aktivnosti, nego su oni iz tih kriminalnih fondova finansirali i određene političke strukture i medije

Predsednik Vlade Miloš Vučević rekao je danas da kriminalnom klanu koji predvodi Radoje Zvicer glavna meta jeste predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i da je zabrinut za njegovu bezbednost. Vučević je za Tanjug rekao da je njima problem Srbija na čelu sa Vučićem, kao i da on ima problem zbog hapšenja Veljka Belivuka, proterivanja kavačkog i škaljarskog klana i onemogućavanja mafijašima da upravljaju Srbijom i delom regiona kao što je to bilo do 2012. Kako je