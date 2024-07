Bliži se kraj vrhuncu toplotnog talasa, od petka ipak malo svežije

Pretežno sunčano i veoma toplo. Sredinom dana i posle podne ponegde pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviša dnevna od 35 do 39. U Beogradu 37 stepeni. Od petka najavljeno osveženje.

Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni, posle podne i uveče u skretanju na severni i severozapadni pravac. Najniža temperatura od 15 na istoku i jugoistoku Srbije do 25 u Beogradu, a najviša od 35 do 39 stepeni. Vreo afrički vazduh zarobljen je iznad Balkanskog poluostrva i istoka Evrope. Bez rashladnih uređaja se ne može, a oni gutaju kilovate. Tako je letnja dnevna potrošnja električne energije do sada nezabeležena u našoj zemlji, ali i u susedstvu.