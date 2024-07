Zverev preokretom do četvrtfinala VIDEO

Aleksander Zverev, četvrti teniser sveta, plasirao se u četvrtfinale turnira Serije ATP 500 u Hamburgu.

Nemački teniser je kao prvi nosilac, u svom rodnom gradu, bio bolji od Francuza Iga Gastona, 4:6, 6:2, 7:5. Bio je to dug i naporan meč za Zvereva, koji je izgubio početni set, ali je uspeo da dođe do preokreta i plasmana među osam najboljih. Gaston je bolje počeo, napravio dva brejka u početnom setu (Zverev jedan) i stigao do 6:4. Nemac se tada pobunio, prekinuo je igru i tražio ulazak supervizora, jer je tvrdio da je loptica pala dva puta. Ipak, nije prošla