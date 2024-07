Beograđani ove godine plaćaju uvećane poreze na imovinu: Izbori direktno uticali na visinu obaveze

Beograđani su ove godine dobili uvećan porez na imovinu za pet odsto. S obzirom na to da se nije menjala poreska osnovica, logično bi bilo da i ove godine građani budu obavezani da plate približno sličnu sumu novca kao lani. Pored uvećanog iznosa, u rešenjima Sektora javnih prihoda za područje gradskih opština, koji su uručeni vlasnicima nekretnina u prestonici, prazne su dve kolone - kolika je prosečna cena stana po metru kvadratnom u odgovarajućoj zoni stanovanja i procenat amortizacije.

Naime, Grad Beograd nije prošle godine usvojio Odluku o prosečnoj ceni kvadrata, a po zakonu je to trebalo da učini do 30. novembra. Grad nije usvojio još jednu odluku, koja je proteklih godina uobičajeno pratila Odluke o prosečnoj ceni kvadrata u glavnom gradu, a to je ona koja se odnosi na obavezu da iznos poreza sme maksimum pet odsto da bude veći u odnosu na godinu pre. Poslednji put takva odluka je doneta krajem 2022. godine i odnosila se na porez razrezan za