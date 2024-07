Bajden ima koronu: Otkazao govor u Las Vegasu

Predsednik SAD Džo Bajden otkazao je govor na godišnjoj konferenciji Unidos US-a u Las Vegasu jer je bio pozitivan na kovid 19, rekla je predsednica i izvršna direktorka organizacije Dženet Murgija. - Veoma cenimo njegovu želju da bude ovde - objavila je sa govornice na kojoj se očekivalo da će uskoro govoriti. - Mora da preduzme mere predostrožnosti koje su mu preporučene - rekla je Murgija. here's the moment news of Biden's positive covid test was announced at