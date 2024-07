Vučić pred Samit u Londonu: Od presudnog značaja da se sačuva mir

LONDON - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas pred početak Samita Evropske političke zajednice u Londonu da je od presudnog značaja da se sačuva mir.

"Da vidimo šta je to za nas od presudna značaja da u narodnom interesu uradimo, pre svega da sačuvamo mir, pre svega da vidimo kako dalje da unapređujemo našu ekonomiju i to je za nas od ključnog značaja. U skladu sa tim razgovaraću sa njima", rekao je Vučić novinarima. Kaže da, ipak, njegova očekivanja po svemu drugom nisu prevelika. "Nadam se da ću uspeti bar da kažem da bih voleo da imao više racionalnog pristupa i da je važan mir za nas, a mnogi ljudi to ne