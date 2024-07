Ima li Bajden šanse? Očajna debata, gafovi, sad i korona: Demokrate u panici, a ovo je krajnji rok da mu nađu zamenu

Do izbora za predsednika SAD ima još tri i po meseca, a pitanje da li će aktuelni predsednik Džo Bajden biti kandidat Demokratske stranke sve više se nameće. Zabrinutost za to da li je on sposoban da pobedi Donalda Trampa i vlada još četiri godine kulminirala je nakon njegove objave da ima korona virus, a Demokratska stranka ima sve manje vremena da mu nađe zamenu.

Dvoje vodećih demokrata u američkom Kongresu, lider većine u Senatu Čak Šumer i lider manjine Predstavničkog doma Hakim Džefris, navodno su se sastali sa njim pojedinačno kako bi izrazili zabrinutost zbog njegove kandidature za Belu kuću. Nensi Pelosi, bivša predsednica Predstavničkog doma, takođe mu je privatno rekla da ne može da pobedi Donalda Trampa na izborima u novembru, navodi CNN. Bajdenov pokušaj reizbora već je bio pogođen rastućim neslaganjem među