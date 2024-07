Dačić: Likvidiran ubica policajca u Loznici, meštanin pomogao u pronalaženju

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da je kod Loznice, u ataru Banje Koviljače likvidiran, kako je rekao, "albanski terorista" koji je ubio i ranio srpske policajce. "Izdali smo fotografiju.

To je pomoglo, meštanin je dojavio, tražio je vodu od jednog meštanina. Neprospavane noći su za nama, samo združeni udar svih može da da rezultate. Mi ćemo raditi na centralizovan način, da budu angažovani pripadnici lokalne i specijalne jedinice zajedno", rekao je Dačić za RTS. Dodao je da se osumnjičeni skrivao pored reke, tražeći način kako da pređe preko nje. "Kad je naišla policija on je pucao, policija je ispalila dva hica, krenuo je da beži. On je ispalio