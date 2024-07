"Kraudstrajk" izazvao probleme na IT mrežama širom sveta – Hitrou obustavio letove, pogođeni IT sistemi OI u Parizu

Širom sveta prijavljeni su problemi i prekidi u IT mrežama u vladinim institucijama, bankama, telekomunikacionim kompanijama, medijima, medicinskim ustanovama, avio-kompanijama. Probleme je najverovatnije izavao neispravan program kompanije "Crowdstrike" zbog koga su smetnje na IT mrežama naterale avio-kompanije na odlaganje letova, zaustavljeni su vozovi, pojedini mediji nisu mogli da emituju program, banke imaju smetnje u poslovanju a neke bolnice su primorane da odlažu operacije.

Viz Er poziva putnike da danas dođu na aerodrom najmanje tri sata pre leta Avio-kompanija Viz Er (Wizz Air) saopštila je da se kao sve druge avio-kompanije suočava sa velikim tehničkim izazovima zbog problema nastalih prestankom rada globalnih IT sistema trećih strana. Pozvala je putnike da danas na aerodrom dođu najmanje tri sata pre svog leta, kako bi imali dovoljno vremena za prijavljivanje, bezbednosnu kontrolu i zdravstvene i sigurnosne procedure na aerodromu.