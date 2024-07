Ogroman crni oblak stiže u Srbiju! Meteorolog otkriva kojom se tačno putanjom kreće, a evo u koliko sati oluja stiže u Beograd! (mape)

Meteorolog Ivan Ristić najavio je danas da nas od sledeće srede čekaju znatno prijatnije temperature, ali i veoma nestabilno vreme. Destabilizacija vremena u Srbiji kreće već sutra, kada će veliki oblak krenuti sa zapada i kretati se prema severu i istoku, najavljuje meteorolog Ivan Ristić.

- Završava se toplotni talas, a kada je on pri kraju uvek kreću oluje. Od sutra se vreme menja kod nas. Stvoriće se linija olujne nestabilnosti na potezu Tuzla, Loznica, Valjevo. U pitanju su višećelijske oluje, ali brzina vetra može dostići do 120 km/h - kaže meteorolog Ivan Ristić. Navodi da je problem kod ovako jakog vetra taj što on kreće odmah. - Imate mirno sve, ništa se ne dešava i samo odjednom grune taj vetar od 100 km/h. Dakle sutra popodne nevreme prvo