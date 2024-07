Vučević: Nedostatak klima u „Narodnom frontu“ nije ugrozio rad porodilišta

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević rekao je danas da nedostatak klima uređaja nije ugrozio rad porodilišta „Narodni front“ u Beogradu, i da je obavljano 30 porođaja dnevno, što je, kako je naveo, gotovo pun kapacitet rada.

On je za TV Pink rekao da ništa nije stalo u funkcionalnom, zdravstvenom delu i da je jutros razgovarao sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, te da bi danas do 12 časova trebalo da se postave klima uređaji na dva sprata, a da bi do 16 časova trebalo da bude gotov kompletan sistem ugradnje. „Ministarstvo zdravlja će danas verovatno pozvati medije da posete porodilište i uvere se da sve funkcioniše u najboljem redu“, kazao je on. Kako je rekao u procesu