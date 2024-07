Đedović Handanović: Memorandum sa EU iskorak za odnose sa EU oko kritičnih sirovina

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović ocenila je da je juče potpisani Memorandum o strateškom partnerstvu Srbije i EU ogroman iskorak za odnose Srbije i EU kada su kritične sirovine u pitanju, a one su zahtevne na globalnom nivou i potražnja za njima raste svakoga dana. "Pretpostavka je da će se ta tražnja do 2030. godine povećati i do četiri i po puta", rekla je ona za Jutarnji dnevnik RTS-a. Prema njenim rečima, Srbija nema boljeg partnera