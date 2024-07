Sutra je veliki dan Vučić o proizvodnji električnih automobila u Kragujevcu: Povećavamo plate i penzije, da vratimo ljude

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanosti povodom inauguracije novih proizvodnih linija za buduću proizvodnju električnih vozila u modernizovanoj fabrici Stellantis u Kragujevcu. "Gubimo stanovništvo u Podrinju, sa druge strane Drine je to još izraženije.

Nama je potrebno da tamo vratimo ljude, da tamo ostanu i opstanu. A uticaj na BDP je neverovatan i sutra ćemo govoriti o tome", rekao je predsednik Vučić u emisiji "Hit tvit". "Sutra je veliki dan. Otvorićemo proizvodnju Fiant Grande Panda, pa za dva meseca sve to kreće u serijsku proizvodnju, povećavamo plate i penzije. To je velika prilika. Ljudi to sve bolje razumeju. Dakle, kada sve to imate u vidu, nama je potrebno da tamo vratimo ljude, da tamo ljudi mogu da