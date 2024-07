Dačić: Hajrizi policajca ubio sa umišljajem

Beta pre 54 minuta

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je do sada utvrđeno u slučaju likvidiranog Fatona Hajrizija, optuženog za ubistvo srpskog policajca Nikole Krsmanovića, da je počinio "ubistvo sa umišljajem", sa "ciljevima u koje je umešano više različitih centara moći, i lažnih izjava koje su date", i da to jeste teroristički akt. Povodom izjava iz Prištine u vezi Fatona Hajrizija, koji je pobegao iz tamošnjeg zatvora pre nego što je ubio srpskog policajca, Dačić je za televiziju Pink rekao da time "pokušavaju da se izvuku iz situacije da je on pobegao iz zatvora, i da nije raspisana bilo nikakva poternica". "Kako je moguće da je narednih dana bio ovde, kod nas, u Preševu i Bujanovcu, a da nije legalno prešao. Kakvi su mu bili ciljevi", upitao je Dačić. On je rekao da se "zna sigurno" ko je Fatonu Hajriziju, koji je koristio dokumenta svog brata Artana, "organizovao dolazak u Preševo i Bujanovac", i da je vozača automobila iz Tutina koji je Hajrizija prevozio kroz Srbiju, "angažovao bračni par koji je uhapšen". "Ko je rekao tom bračnom paru? Jedna osoba iz Slovenije, on ih je pozvao da nađu nekoga da ga (Hajrizija) preveze od Preševa do Loznice, i dalje ka Bosni i Hercegovini. Ovaj vozač iz Tutina bio je i ranije angažovan za prevoz migranata", kazao je Dačić. Dodao je da je Hajrizi imao pištolj sa dva okvira. Dačić ja kazao da je Hajrizi, koji je 18. jula posle ponoći ubio graničnog policajca Nikolu Krsmanovića i ranio njegovog kolegu Vjekoslava Ilića, pucao u policajce i drugi put, prilikom pokušaja hapšenja u blizini Banje Koviljače, kada je ubijen. "Ispalio je dva metka u šoferšajbnu automobila u kome su bila dva policajca i nije ih pogodio. Oni su pogodili njega, i onda je počeo da beži. Ispalio je devet metaka", rekao je Dačić. On je dodao da se "čekaju odgovori iz Slovenije, i detalji svega toga iz Bosne i Hercegovine", kao i izručenje osumnjičenog za učešće u događaju koji je uhapšen u Bijeljini. Dačić nije govorio o zahtevu kosovskog Ministarstva spoljnjih poslova, upućenog preko Kancelarije za vezu u Beogradu, o potvrdi identiteta ubijenog Albanca, a u vezi zahteva za predaju tela rekao je da to "nije ništa sporno" ako zahtev uputi porodica, ali da "ne zna kako to ide". "To nema veze sa državom", rekao je Dačić. Govoreći o samom ubistvu policajca Krsmanovića na kontrolnom punktu u Lipničkom šoru u Loznici, Dačić je rekao da je njemu i njegovom kolegi Vjekoslavu Iliću, koji je otišao da pogleda dokumenta prilikom rutinske kontrole, "bilo sumnjivo otkud u to doba noći dobar auto blizu granice". "Oni su krenuli za njim, sustigli ga i zaustavili. Oko dokumenata njegovog brata nije bilo ništa sporno, ali bilo je pitanje identiteta da li je to ta osoba ili ne. On je izvadio pištolj iza leđa i pucao na policajce i pobegao. Ostao je bez para i bez lažnih papira. Mi smo ga pratili na kamerama, pratili smo putanju koliko god smo mogli", kazao je Dačić. Naveo je da je osumnjičenog za ubistvo policajca policiji prijavio meštanin, od koga je zatražio vodu, a koji ga je prepoznao na osnovu fotografije koja je objavljena u medijima.

(Beta, 22.07.2024)