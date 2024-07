Ovo je reakcija Trampa na povlačenje Bajdena

U telefonskom razgovoru sa CNN-om, nekoliko minuta nakon što je predsednik Džo Bajden najavio izlazak iz trke za izbore u 2024. godini, bivši predsednik Donald Tramp opisao je da je Bajden „najgori predsednik daleko u istoriji zemlje“.

Iako je nejasno ko će biti demokratski kandidat, Tramp je rekao da misli da će potpredsednicu Kamalu Haris biti lakše pobediti nego što bi to bio Bajden, piše CNN. Posdećamo, Džo Bajden je na društvenim mrežama objavio da se zvanično povlači iz izborne trke. „Verujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da se povučem i da se usredsredim isključivo na ispunjavanje svojih dužnosti predsednika do kraja mog mandata“, naveo je Bajden. A post shared by Joe