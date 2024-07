Vučić u Hit Tvitu: U normalnom regionu bili bi zadovoljni zbog našeg dogovora o litijumu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći za TV Pink, naveo je da je dovoljno videti kako su „izveštavali mediji iz regiona koji imaju antisrpski stav po svakom pitanju“ o dogovoru o litijumu da bude jasno da smo uradili odličan posao.

Rekao je da su svi mediji napisali kako je „neprijatno stajao“ dok je čekao nemačkog kancelara Olafa Šolca da izađe iz kola, ne najavaljujući ni šta je tema, niti bilo šta drugo. Sutradan su, kaže, izveštavali o „velikim demonstracijama u Beogradu“ – a na jednom je bilo njih 11, na drugom njih nekoliko desetina, procenio je on. „I po tome je bilo dovoljno da shvatite i razumete koliko ih je to zabolelo. U normlanom regionu bili bi zadovoljni“, naveo je on. Vučić