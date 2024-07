U Srbiju stiže prodor hladnog fronta, temperatura pada za 10 stepeni: Na pomolu promena, a evo gde će biti pljuskova s grmljavinom

Danas i sutra u celoj zemlji biće pretežno sunčano i vrlo toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti.

Kasnije poslepodne i uveče ponegde se očekuje i ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. Uglavnom su pljuskovi mogući u jugozapadnim delovima Srbije, u Podrinju i ponegde u Vojvodini. Temperatura će se kretati od 30 do 35 stepeni, a u Beogradu do 32-33 stepena. U noći između utorka i srede, u Vojvodini, a u sredu i u ostalim predelima Srbije očekuje se prodor hladnog fronta koji će doneti jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od srede do petka očekuje