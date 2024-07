Tramp: Ako Bajden ne može da se kandiduje, ne može ni da vodi našu zemlju

VAŠINGTON - Otkako je predsednik SAD Džozef Bajden obelodanio svoju odluku da se povlači iz predizborne trke, republikanski predsednički kandidat Donald Tramp je objavio niz postova na svojoj platformi Truth Social i između ostalog se upitao "Ko sada vodi SAD" i da li je Bajden u stanju to da čini ako ne može da se kandiduje za reizbor.

"Ko sada vodi našu zemlju? To nije Prevarant Džo jer on nema pojma gde se nalazi. Ako ne može da se kandiduje, ne može ni da vodi našu zemlju", poručio je Tramp. Tramp je u svojim postovima optužio Bajdena da ne govori istinu i da "nikada nije imao kovid", kao i da je "on pretnja demokratiji". Tramp je kasnije objavio: "Ovo nije kraj! Sutra će se Prevarant Džo Bajden probuditi i zaboraviti da je danas odustao od trke". Tramp je ranije izjavio da bi sledeća TV