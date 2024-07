Ajkule pored obala Brazila pozitivne na kokain

Testiranjem ajkula u blizini obala Brazila otkriveno je da su pozitivne na kokain, a naučnici izražavaju bojazan da će to dovesti do promene njihovog ponašanja.

Morski biolozi testirali su 13 ajkula uzetih iz priobalnih voda u blizini Rio de Žaneira i otkrili da sve imaju visok nivo kokaina u mišićima i jetri, piše britanski Telegraf. Otkrivene su koncentracije kokaina i do 100 puta veće od onih koje su ranije otkrivene kod drugih morskih životinja. Naučnici su svoje nalaze opisali kao „zabrinjavajuće“ za morski ekosistem. U članku za časopis „Science of the Total Environment“ oni su naveli da droga u ajkulama verovatno