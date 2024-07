Vozača bmw-a smrti iz Ćuprije u bolnici čuvaju zatvorski čuvari: U strašnoj nesreći poginula dva mladića od 20 i 21 godine

ĆUPRIJA - Vozač BMW smrti S.T. (21) u kom su kod Ćuprije nastradala dva mladića, a jedna devojka je povređena, oporavlja se na odeljenju intenzivne nege Opšte bolnice u Ćupriji.

On je do sada bio pod nadzorom policije, a sada nadzor vrše službena lica iz ćuprijskog zatvora. - Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, sudija Višeg suda u Jagodini odredio je pritvor do 30 dana vozaču bmw S.T. iz Ćuprije, potvrđeno je za RINU u policiji. On je vozeći automobil sa probnom dozvolom i pod dejstvom kanabisa, izgubio kontrolu i sleteo sa puta. Automobil se više puta prevrnuo, a tom