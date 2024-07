Vučević: Deklaracija osnov za opstanak srpskog naroda, sklonite stranačke uniforme

BEOGRAD - Skupština Srbije završila je rad, a rasprava o Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničke budućnosti srpskog naroda, koja je proglašena 8. juna na Svesrpskom saboru u Beogradu, biće nastavljena sutra u 10 časova. Na dnevnom redu je ukupno 60 tačaka, a jedna od njih je i Deklaracija koju će, kako su najavili, podržati poslanici vladajuće koalicije, a koju su poslanici opozicije kritikovali nazivajući je "srednjovekovnim rezonom". Veći deo skupštinskog vremena za raspravu

"Sklonite se iz stranačkih uniformi. Razmišljajte o odgovornosti prema srpskom narodu, građanima Srbije i prema našoj otadžbini Srbiji", rekao je on. Istakao je da Deklaracija nije nikakav pamflet i fikcija, nego prava nacionalna deklaracija i da ga brine kada neki deklaraciju koja se bavi ozbiljnim temama, u ozbiljnim vremenima, nazivaju nacionalističkim pamfletom. "Brine me kada pričate o tome da je ona fikcija i da je to jeftina demagogija", rekao je on