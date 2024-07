Ministar Siniša Mali o prosečnoj plati u Srbiji: "Neto zarada prešla 100.000 dinara, naredne godine prelazimo magičnu cifru"

Ministar Siniša Mali govori o srpskoj ekonomiji, aktuelnim temama i planovima za predstojeće projekte na ovom polju.

- Mislim da je to veoma važna i velika vest. Prvi put u istoriji smo prešli 100.000 dinara neto zarade u Srbiji. Pre 12 godina, prosečna zarada bila je 329 evra - kazao je Siniša Mali. - Mi smo, sa ovom zaradom iz maja, apsolutno u dinamici da naredne godine dođemo do cilja zacrtanog 2019. godine. U decembru očekujemo da dođemo do oko 930 evra prosečne zarade. Naredne godine preći ćemo tu magičnu cifru od 1.000 evra - kazao je ministar. On je podsetio da su se neki