Rastavljeni, sastavljeni, pa u krug: Tek što se razišla, opozicija bi da se ujedinjuje: Dva su razloga zbog kojih bi mogla da udari glavom o zid

Svega mesec i po dana nakon junskih izbora, koji su bili "seme razdora" dotadašnje opozicije okupljene pod sloganom "Srbija protiv nasilja" i koji su doveli do njenog ponovnog razlaza, pitanje ukrupnjavanja ponovo je na dnevnom redu. Povod litijum. SSP i DS zbog toga traže vanredne parlamentarne izbore i novo ujedinjenje, ali je veliko pitanje da li bi do toga, posle svega, moglo da dođe? Analitičari smatraju da bi čak i na ovom pitanju moglo doći do "beskrajnog fragmentisanja zbog egoizma i sujete".

Ideju o novim izborima prva je pokrenula Stranka slobode i pravde (SSP) , koja je inače zdušno bojkotovala izlazak na birališta naročito u Beogradu, što je i bio jedan od razloga raspada decembarske koalicije "Srbija protiv nasilja". Ipak, u SSP sada ne samo da traže nove izbore na kojima bi se, kako kažu, građani izjasnili o iskopavanju litijuma, već pozivaju na novo ujedinjenje u borbi za taj cilj, ali i izborne uslove. Međutim, iako je gotovo cela opozicija