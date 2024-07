Bajden u obraćanju naciji: Prepuštam štafetu mlađima radi ujedinjenja (video)

Američki predsednik odlučio je u nedelju da okonča kampanju za drugi mandat u Beloj kući, posle velikog pritiska demokrata

VAŠINGTON – Predsednik Amerike Džozef Bajden obratio se naciji prvi put nakon što je odustao od trke za reizbor, podržao svoju potpredsednicu Kamalu Haris i istakao da ''prepušta štafetu'' mlađim generacijama jer smatra da je to najbolji način da ujedini američke građane. ''Odlučio sam da je najbolji način da predam štafetu novoj generaciji. To je najbolji način da ujedinimo našu naciju'', poručio je on. Bajden je napomenuo da poštuje instituciju predsednika, ali