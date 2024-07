Uživo "očekujemo Makrona u Beogradu" Vučić iz Francuske: Najavio otvaranje Srpske kuće u Parizu (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Pariza, gde će danas prisustvuje otvaranju 33. letnjih olimpijskih igara.

- Mi ćemo sutra ovde da otvorimo srpsku kuću. Dobili smo najbolju moguću poziciju, pored Francuske kuće. To je izuzetna prilika da predstavite svoju zemlju - rekao je on. Kako je dodao, imaćemo mnogo programa, predstavićemo našu kuhinju, ekonomiju... Rekao je da će to biti kuća za sve Srbe koji budu u Parizu tokom Olimpijade, ali i velika podrška našem olimpijskom timu. Kazao je i da će na otvaranju Srpske kuće prisustvovati jedan od najvažnijih ministara u vladi