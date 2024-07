Kako se kreću cene ulaznica za sportove na Olimpijskim igrama u Parizu?

Organizatori Olimpijskih igara omogućili su praćenje nadmetanja najboljih sportista sveta za veoma prihvatljiva 24 evra, koliko koštaju najjeftinije ulaznice za sve sportove, dok se najskuplje prodaju u rasponu od 160 do 980 evra, u zavisnosti od sporta.

To ne važi za ceremonije otvaranja i zatvaranja Olimpijskih igara, gde su cene ulaznica višestruko veće, pa za otvaranje koštaju od 90 do čak 2.700 evra, a za zatvaranje od 45 do 1.600 evra. Ako se može suditi po ceni ulaznica, najatraktivnija su takmičenja u atletici, plivanju i košarci, gde se najskuplje ulaznice prodaju po 980 evra. Najskuplje ulaznice za boks su 520 evra, za odbojku i tenis 420, za džudo 380, za rukomet 320, za fudbal 300, za stoni tenis 280,