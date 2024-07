Bomba Partizana: Ponoćna objava novog igrača raspametila navijače FOTO

: Više nema nikakve dileme - Karlik Džons će sledeće sezone nositi dres Partizana.

Ovaj košarkaš je imao rok do ponoći da pronađe NBA angažman, kako se to nije desilo sledeće sezone će nastupiti u dresu Partizana. On je u ponoć objavio „stori“ na kom je stavio crni i beli krug. Više nema dileme da stiže u Partizan. Sličnu poruku, ali takođe bez navođenja imena imao je i Ostoja Mijailović, predsednik Partizana. „Eto, prošlo je 12 da bi „po novom“ za nas ipak ostalo 11. Ali radimo i dalje“, napisao je Mijailović uz sada već kultno „Lakuuuu noć“