Atal: Napadi na železnicu imali su jedan cilj - blokiranje vozova za Pariz pre OI

PARIZ - Francuski premijer Gabrijel Atal izjavio je danas da sabotaže koje su pogodile ključne delove francuske železničke mreže uoči Olimpijskih igara imaju "jasan cilj - blokiranje mreže brzih vozova".

On je rekao da su "vandali" strateški napali glavne rute sa severa, istoka i zapada prema Parizu, i to nekoliko sati pre ceremonije otvaranja Olimpijade, prenosi AP. Obracajući se novinarima, Atal je rekao da ce biti "velikih posledica", jer je stotine hiljada ljudi zaglavljeno u pokušaju da stignu do Pariza. Parisko tužilaštvo otvorilo je istragu i ceo slučaj okarakterisalo kao "namernu štetu" nanesenu železničkoj infrastrukturi i "fundamentalnim nacionalnim