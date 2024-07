Tramp rekao Netanijahuu da će izbiti treći svetski rat ako on ne pobedi na izborima

Republikanski kandidat na predstojećim izborima i bivši američki predsednik Donald Tramp izjavio je tokom susreta sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom da će, ako on ne pobedi na izborima u novembru, na Bliskom istoku doći do velikog sukoba, kao i da bi potencijalno mogao da izbije "Treći svetski rat".

Tramp se sastao sa Netanijahuom u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, dan posle susreta izraelskog premijera sa predsednikom SAD Džozefom Bajdenom i potpredsednicom Kamalom Haris, prenosi danas portal "The Hill". "Ako mi pobedimo, biće vrlo jednostavno. Sve će se rešiti i to veoma brzo", rekao je Tramp na početku sastanka sa Netanijahuom. On je dodao da će se u suprotnom desiti veliki sukob na Bliskom istoku, a možda i treći svetski rat. "Upravo sada ste